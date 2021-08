Kreuzung gesperrt : Autos prallen auf Kreuzung in Sankt Augustin zusammen

Sankt Augustin In Sankt Augustin kam es am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Wie es zu dem Unfall kam ist bisher noch unklar.

Am Donnerstagabend kam es gegen 22.45 Uhr zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Einsteinstraße, der Straße Am Bauhof und der B56 in Sankt Augustin Menden. Nach ersten Informationen vor Ort sollen ein Hyundai i10 und ein VW Golf am Unfall beteiligt gewesen sein. Die Fahrerin des VW Golfs wollte die Kreuzung von der Ausfahrt der A560 in Richtung Am Bauhof überqueren. Gleichzeitig wollte die Fahrerin des Hyundais mit ihren zwei Mitfahrerinnen die Straße von der Einsteinstraße in Richtung B56 befahren.