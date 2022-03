Sankt Augustin : 24-Jähriger baut unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein Unfall

Sankt Augustin Ein Mercedes ist in Sankt Augustin von der Straße abgekommen und hat mehrere Zäune durchbrochen. Er soll ohne Führerschein und zudem unter Alkoholeinfluss mit einem fremden Auto unterwegs gewesen sein und dabei auch noch Mitfahrer in Gefahr gebracht haben.

Ein 24-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag in Sankt Augustin mit einem Mercedes von der Straße abgekommen und hat dabei mehrere Zäune durchbrochen und Schaden an einem geparkten Auto und einer Laterne hinterlassen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann nicht alleine in dem Fahrzeug unterwegs gewesen sein, sondern gemeinsam mit zwei Mitfahrern (17 und 19 Jahre alt). Alle Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.