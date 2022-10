Unfall in Sankt Augustin: Reifen löst sich von Lkw und prallt frontal in Auto​

Sankt Augustin In Sankt Augustin hat sich der Reifen eines Lastwagens gelöst und ist im Gegenverkehr gegen das Auto einer 55-Jährigen geprallt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Eine 55-jährige Frau aus Königswinter ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Sankt Augustin schwer verletzt worden. Ein Reifen eines Lkw hatte sich gelöst und war mit dem Wagen der Frau kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Demnach fuhr die Frau gegen 13.30 mit ihrem Mitsubishi die Pleistalstraße aus Richtung Birlinghoven in Richtung Niederpleis. Zeitgleich fuhr ein 36-jähriger Hennefer mit einer Kehrmaschine in entgegengesetzte Richtung.