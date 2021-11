Unfall auf der B56 in Sankt Augustin : Mercedes prallt gegen Leitplanke

Sankt Augustin Schwer beschädigt ist ein Mercedes nachdem die Fahrerin am Sonntagmorgen an der Anschlussstelle Siegburg der A560 mit dem Wagen gegen eine Leitplanke gefahren ist. Die Polizei stellte 1,1 Promille Alkohol bei ihr fest.

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr kam es an der Anschlussstelle Siegburg / Menden der Autobahn 560 zu einem Verkehrsunfall. Eine junge Autofahrerin wollte die Autobahn aus Richtung Hennef kommend verlassen, um nachfolgend nach rechts auf die B 56 in Richtung Siegburg abzubiegen. Mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit folgte ihr Mercedes der C-Klasse aber nicht dem Kurvenverlauf, sondern querte beide Fahrspuren der Richtungsfahrbahn Much der B 56 und schlug hoher Energie in die Mittelleitplanke ein.