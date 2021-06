Polizeieinsatz in Sankt Augustin : Streit zwischen Familien in Unterbringungseinrichtung eskaliert

Mit einem größeren Aufgebot ist die Polizei am Freitagabend wegen eines eskalierten Streits zwischen mehreren Familien in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin ausgerückt. Foto: Ulrich Felsmann

Sankt Augustin In einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin ist am Freitagabend ein Streit zwischen mehreren Familien eskaliert. Die Polizei musste mit einem größeren Aufgebot ausrücken, um die Auseinandersetzung zu beenden. Eine Frau wurde verletzt.



Am späten Freitagabend gegen 21.45 Uhr ist es in einer Kommunalen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin zu einem Streit zwischen mehreren Familien gekommen. Die örtliche Polizei musste mit einem größeren Aufgebot in die Großenbuschstraße ausrücken.

Laut den Angaben der Einsatzkräfte war der Auslöser des Streits ein Kind, das mit einem Glas herumgeworfen haben soll. Die Mutter des Kindes soll von einer Frau einer benachbarten Familie daraufhin kritisiert worden sein, besser auf ihren Spross aufzupassen. Weil jeweils Familienmitglieder auf beiden Seiten hinzukamen, eskalierte wohl der Streit.

Die erwähnte Mutter soll bei den heftiger werdenden Auseinandersetzungen laut Aussage der Polizei gestürzt sein. Sie gab später an, gewürgt und geschlagen worden zu sein. Die Frau wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

