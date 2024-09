Weiterer Meilenstein erreicht Gebäude „Urbane Mitte“ in Sankt Augustin ist fertig

Der Technische Beigeordnete Rainer Gleß arbeite seit vielen Jahren an der Umsetzung zahlreicher Projekte für ein modernes und lebendiges Stadtzentrum, so Leitterstorf. Neben dem Gebäude an der Südstraße wurde unter anderem in den vergangenen Jahren ja auch der Huma-Einkaufspark neu gebaut. Er war von Beginn an Dreh- und Angelpunkt der „Urbanen Mitte“. Rund 165 Millionen Euro hatte die Stadt in das Projekt investiert. 2015 wurde der Neubau eröffnet. Seit dem vergangenen Jahr ziehen auf der sogenannten Straßenebene unter anderem eine Aldi- und eine Edeka-Filiale die Kunden an, ab November soll das Outlet eröffnet werden, an dem zurzeit fleißig gearbeitet wird. Etliche Anzeigen und Stellenangebote finden sich dazu derzeit im Internet.