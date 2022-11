Polizei ermittelt : Schulgebäude in Sankt Augustin mit Eiern und Farbe beschmiert

Schulgebäude in Sankt Augustin mit Eiern und Farbe beschmiert

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, nachdem ein Schulgebäude in Sankt Augustin beschädigt worden ist. Foto: dpa/Fabian Strauch

Sankt Augustin Ein Schulgebäude in Sankt Augustin-Menden wurde mit Eiern und Farbe beschmiert. Außerdem wurde ein Fenster beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Schule an der Siegstraße in Sankt Augustin-Menden wurde mit Eiern beworfen und mit Farbe beschmiert. Zudem wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Die Polizei sucht derzeit nach den Tätern. Sie geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Täter zwischen Montag, 21.30 Uhr, und Dienstagmittag am Werk gewesen sein müssen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Bereich.