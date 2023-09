Neues Fahrradgeschäft in Sankt Augustin Veloland rechnet mit Kunden aus Bonn und Köln

Sankt Augustin · Das letzte freie Grundstück auf dem Areal „Am Apfelbäumchen“ im Gewerbegebiet Einsteinstraße in Sankt Augustin ist nun bebaut. In unmittelbarer Nähe zum großen Fahrradhändler Fahrrad XXL Feld eröffnet dort am Samstag das „Veloland“.

01.09.2023, 19:00 Uhr

Joachim Rönn, Frank Breuer und Armin Mathes (von links) eröffnen in Sankt Augustin das Veloland. Foto: Paul Kieras





Von Paul Kieras