Zusammenstoß in Sankt Augustin : 54-jähriger Radfahrer wird bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Zusammenstoß in Sankt Augustin

Rettungskräfte haben den schwerverletzten Radfahrer in eine Bonner Klinik gebracht. (Symbolfoto) Foto: dpa

Sankt Augustin Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden und war nach dem Unfall nicht mehr ansprechbar. Passanten leisteten Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen.

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer ist am Freitagmorgen um 7.15 Uhr in Sankt Augustin von einem Autofahrer erfasst und schwer verletzt worden. Nach dem Verkehrsunfall war der Mann zunächst nicht mehr ansprechbar. Passanten leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, danach wurde der Verletzte in eine Bonner Klinik gebracht.