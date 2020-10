Psychische Ausnahmesituation nicht ausgeschlossen : 16-jährige Meike S. aus Sankt Augustin vermisst

Sankt Augustin Seit Mittwochmorgen wird die 16-jährige Meike S. aus Sankt Augustin vermisst. Sie könnte sich im Bereich Köln/Bonn sowie Bremen aufhalten. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Bislang ohne Erfolg ist die Kripo Hinweisen nachgegangen, dass sie sich bei Verwandten in Thüringen aufhält. Meike S. war nach Angaben ihrer Eltern in letzter Zeit „sehr verschlossen“. Daher besteht der Verdacht, dass sie sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.