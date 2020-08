Polizei bittet um Hinweise : 26-jährige Fatima E. aus Sankt Augustin wird vermisst

Sankt Augustin Die 26-jährige Fatima E. aus Sankt Augustin hat am Sonntag ihre Wohnung verlassen und gilt seitdem als vermisst. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen wird, bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei sucht nach Fatima E. aus Sankt Augustin, die seit dem vergangenen Wochenende als vermisst gilt. Die 26-Jährige ist zuletzt am Sonntag, 9. August, gegen 17 Uhr an ihrer Wohnanschrift in Sankt Augustin gesehen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend habe es keinen Kontakt mehr zu ihr gegeben.