Mein Laden Floristik mit Herz und Tradition bei „Vier Jahreszeiten“ in Hangelar

Serie | Sankt Augustin · Inhaberin Elke Brenner bietet in ihrem Laden in Hangelar eine bunte Auswahl an Blumen, Vasen, Kerzen und Accessoires. Die Floristin wählt hochwertige Produkte von Messen aus und fühlt sich seit dem Umzug 2019 in Hangelar heimisch.

21.09.2024 , 12:00 Uhr

Vier Jahreszeiten: Elke Brenner (2. von links) und ihr Team Michaela Klein, Anke Lenné und Luisa Britz (von links). Foto: Ralf Klodt

Von Anna Ingerberg