Konzertrückkehr der Big Band : Vorfreude überwiegt vor Anspannung

Sankt Augustin Die Big Band des Rhein-Sieg-Gymnasiums spielt Soul, Funk und jazzige Grooves. Ihr steht jetzt das erste Konzert nach der Pandemie-Pause bevor.

„I wish“ von Stevie Wonder ist so ein Song und auch „I will survive“ von Gloria Gaynor. Aber auch relativ neue Nummern, wie „Empire State“ von Alicia Keys“ (2016) und „Writings on the wall“ von Sam Smith aus dem James Bond-Film von 2015 oder die Ballade „When we were young“ von Adele aus dem Jahr 2016 gehören zum Live-Event am RSG.