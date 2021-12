Nach Ausweichmanöver : VW-Bus prallt auf A 560 in die Mittelleitplanke

VW-Bus prallt auf A 560 in die Mittelleitplanke

Sankt Augustin Am Abend ist ein VW-Bus auf der A 560 in die Mittelleitplanke geprallt. Es soll sich ein Gegenstand auf der Fahrbahn befunden haben.

Auf der A 560 im Autobahnkreuz Bonn/Siegburg, ist am Sonntagabend ein VW-Bus nach einem Ausweichmanöver ins schleudern geraten und in die Mittelleitplanke geprallt. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, soll sich nach Aussage der Beifahrerin ein Gegenstand auf der Fahrbahn befunden haben. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Bonn.