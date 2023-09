Waffenschränke in Motorradladen Sankt Augustin So läuft die Untersuchung der Waffen ab

Die Pressekonferenz war fast zu Ende, als ein Journalist nach weiteren Ermittlungen im Brandfall des Motorradladens Sankt Augustin fragte. „In dem Objekt sind zwei Waffenschränke gefunden worden, in dem diverse Lang- und Kurzwaffen waren. Das sind scharfe Waffen gewesen“, erklärte Michael Trübert, Brandermittler der Polizei Rhein-Sieg, daraufhin. Er betonte, dass die Waffen in keinerlei Zusammenhang mit dem Brandgeschehen oder dem Versterben der beiden Feuerwehrangehörigen stehen. „Die komplett verbrannten Waffen sind zur weiteren Untersuchung an das Landeskriminalamt geschickt worden“, so Trübert.