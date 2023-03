Waldbaden im Rhein-Sieg-Kreis Frau Herfeldt hilft, den Wald wahrzunehmen

Waldbaden hingegen ist ein privates Angebot, auf das Martina Herfeldt während eines Urlaubs gestoßen ist. Die wohltuende Wirkung der Natur war ihr vorher schon bewusst: Als Anwältin habe sie viele Menschen vertreten, die Gewalterfahrungen gemacht haben. „Die konnten häufig nicht gut in geschlossenen Räumen sprechen, deshalb bin ich mit ihnen spazieren gegangen“, so die Kursleiterin. Nachdem sie erstmals mit dem Waldbaden in Kontakt kam, hat sie das Buch des Begründers des „Shinrin Yoku“, so der ursprüngliche Begriff des Waldbadens, Dr. Qing Li gelesen. Es folgte die Ausbildung zur Kursleiterin bei Annette Bernjus, die das Waldbaden in Deutschland verbreitet hat.