Neuanschaffung in Sankt Augustin Warum ein neues Löschfahrzeug und eine Drehleiter die Feuerwehr schneller machen

Zudem wurde mit der Fahrzeugsegnung und -übergabe das Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz nun auch offiziell in den Dienst gestellt. Es wurde bereits im Februar in Empfang genommen und ist eines von insgesamt 109 neuen Fahrzeugen dieser Art, die das Land Nordrhein-Westfalen für den Zivil- und Katastrophenschutz beschafft hat. Die Landesregierung stellt den kommunalen Feuerwehren diese Fahrzeuge als ergänzende Ausstattung zur Verfügung und plant sie in das Katastrophenschutzkonzept ein. Die Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zur Beschaffung eines weiteren Löschgruppenfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Sankt Augustin hatte der Rat der Stadt per Dringlichkeitsentscheidung in seiner Sitzung am 6. September beschlossen. Bei dem verheerenden Brand eines Motorradladens, bei dem im Juni eine Feuerwehrfrau und ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen waren, wurde das Löschfahrzeug der Einheit Niederpleis schwer beschädigt und muss ersetzt werden. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 451.000 Euro bereitgestellt.