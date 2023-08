Fraunhofer Institut Warum Wasser-Forscher in der Region freiwillige Helfer suchen

Darum leitet das Fraunhofer Institut im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz aktuell das Projekt CrowdWater (Crowdbasiertes Monitoring und Vorhersage für nachhaltige Regen- und Trinkwassernutzung). Dabei sollen in Privathaushalten und Unternehmen Sensordaten zum Kreislauf der Wassernutzung erfasst und verarbeitet werden. Gleichzeitig soll es Sparpotentiale aufdecken. Zu diesem Zweck sucht das Institut in Nordrhein-Westfalen und dem Rhein-Sieg-Kreis 30 Haushalte sowie drei bis sechs Unternehmen, die sich an einem „Living Lab“ beteiligen wollen. Das ist ein virtuelles Labor zu Forschung unter Realbedingungen. Die Teilnehmenden werden mit mobilen Messkoffern ausgestattet, die die Wassernutzung und -verbrauch registriert. Die intelligenten Messgeräte werden dabei mit digitalen Werkzeugen verknüpft. Parallel gibt es ein Angebot an Veranstaltungen und Lehrmaterialien, die ein Grundverständnis von nachhaltiger Wassernutzung, auch von Regenwasser, vermitteln.