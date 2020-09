Straße in Sankt Augustin unterspült : Siegstraße musste nach Wasserrohrbruch gesperrt werden

Straße in Sankt Augustin unterspült

Die Siegstraße in Sankt Augustin wurde am Montagabend unterspült. Foto: Alf Kaufmann

Sankt Augustin In Sankt Augustin ist am Montagabend eine Straße nach einem Wasserrohrbruch stark unterspült worden. Die Siegstraße musste für den Verkehr gesperrt und teilweise aufgerissen werden.

Im unterirdischen Bereich der Siegstraße in Sankt Augustin hat es einen Wasserrohrbruch gegeben, der der Feuerwehr am späten Montagabend gemeldet wurde. Als Feuerwehr und Polizei an der Einsatzstelle eintrafen, war die Straße bereits stark unterspült. Die Siegstraße musste vollgesperrt werden.