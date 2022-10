Asklepiosklagt gegen Uniklinik und Land : Streit um Kinderherzzentrum vor Gericht

Die Betreibergesellschaft der Kinderklinik in Sankt Augustin klagt gegen die Uniklinik Bonn und das Land NRW. Foto: Dylan Cem Akalin

Bonn/Sankt Augustin Die Klage von Asklepios, der Betreibergesellschaft der Kinderklinik Sankt Augustin, wird verhandelt: am kommenden Mittwoch geht es im Bonner Landgericht um die Schadensersatzklage von Asklepios gegen die Uniklinik Bonn und das Land NRW.

Nun ist es so weit: Das Bonner Landgericht beschäftigt sich mit der Klage von Asklepios gegen die Uniklinik Bonn und das Land Nordrhein-Westfalen. Die Betreibergesellschaft der Kinderklinik in Sankt Augustin klagt auf Schadensersatz wegen der Errichtung des Kinderherzzentrums am Standort Venusberg, der Bereitstellung von Fördermitteln dafür durch das Land und der Abwerbung von Mitarbeitern durch die Uniklinik.