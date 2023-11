Urteil wegen Körperverletzung Weil die Taxi-Uhr weiterlief, rastete Sankt Augustiner aus

Noch lange wird ein 22-Jähriger aus Sankt Augustin an eine Nacht im Februar 2023 denken. Denn eine Beleidigung sowie vorsätzliche einfache Körperverletzung, für die er sich vor dem Siegburger Amtsgericht verantworten musste, brachte ihm eine Geldstrafe von 1800 Euro ein. Außerdem verpflichtete er sich, im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs ein Schmerzenzgeld von 3600 Euro in Raten von jeweils 150 Euro monatlich an sein Opfer zu zahlen.