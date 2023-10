Urban Gardening in Sankt Augustin Wie auf einer Rasenfläche ein naturnaher Gemeindegarten entstand

Mit Eifer und Geschick, Gartenschere und Harke werden Unkräuter und Büsche bearbeitet. Acht Damen unterhalten sich dabei in entspannter Atmosphäre, Kaffee und Snacks stehen bereit. Rund um die Emmauskirche in Sankt Augustin-Menden ist an diesem Samstag Gartenpflege angesagt – und alle packen mit an.