Angebot regionaler Händler : Wie nachhaltig sind selbst geschlagene Weihnachtsbäume?

Toni Nordhorn (hinten) und sein langjähriger Mitarbeiter Taddäus sägen einem Kunden den reservierten Baum ab. Foto: Ralf Klodt

Sankt Augustin Jährlich werden deutschlandweit 25 Millionen Weihnachtsbäume verkauft. In der Region bieten Händler ihren Kunden an, die Gewächse selbst vor Ort zu schlagen. Der Leiter des Regionalforstamtes in Eitorf ordnet ein, wie nachhaltig das ist.