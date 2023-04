Neuer Provinzial in Sankt Augustin „Wir als Kirche müssen uns immer wieder selbst hinterfragen“

Der neue Provinzial

Peter Claver Narh wurde am 7. Januar 1978 als eines von sechs Kindern der Eheleute Cecilia Maku Narh und Charles Kwese Narh in der ghanaischen Kleinstadt Asesewa geboren und wuchs in einem christlichen Umfeld auf. Nach seinem Philosophiestudium und Noviziat in Ghana studierte er an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Augustin Theologie. Nach seiner Priesterweihe 2006 und einer Ausbildung zum Pfarrer (2005-2011) wurde er in Frankfurt mit einer Dissertation zum Thema Interkulturalität in Ordensgemeinschaften promoviert. Seit 2019 war er „Vizeprovinzial der deutschen Provinz“ an der Seite von Pater Martin Üffing SVD. Bereits im Januar wurde er von den Mitbrüdern zum Provinzial für die nächsten drei Jahre gewählt und von der Generalleitung in Rom ernannt. Deutschlandweit steht er damit 237 Steyler Missionaren aus 17 Nationen vor. Die „Gesellschaft des Göttlichen Wortes“ wurde 1875 von Arnold Janssen im niederländischen Steyl gegründet und hat heute etwa 6000 Mitglieder in rund 80 Ländern der Welt. Narh lebt im deutschen Haupthaus der Steyler Missionare, im Sankt Augustiner Missionshaus an der Arnold Janssen-Straße. Seine offizielle Amtseinführung ist am 1. Mai im Rahmen eines Gottesdienstes in der Klosterkirche um 10.30 Uhr. haa