Wissenschafts- und Gründerpark Sankt Augustin Grünes Licht für den Butterberg

„Im Sinne der Wissensstadt Plus ist die Ansiedelung der Institute ein Leuchtturmprojekt für unsere Stadt“, so René Puffe, planungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Im Planungsprozess seien viele Anregungen berücksichtigt und tiefgehende Untersuchungen angestellt worden – teilweise weit über das hinaus, was für ein solches Vorhaben notwendig wäre. Im Rahmen des Verfahrens wurden etwa ein Verkehrs- und ein Schallgutachten, ein Versickerungsgutachten, ein wasserwirtschaftliches Konzept, ein Klimagutachten, ein landschaftspflegerischer Fachbeitrag und Artenschutzprüfungen erstellt, teilt die Stadt mit. Ein Jahr lang wurden Arten, die selten oder am Butterberg besonders gefährdet sind, in diesem Bereich untersucht. Mit den Ergebnissen wurden die „Vorgezogene Artenschutzmaßnahmen“ geplant.