Wissenschaftspark in Sankt Augustin : Stadt will für den Gründerpark Alleebäume fällen

Sankt Augustin Sieben bis elf Allee-Bäume am sogenannten roten Weg sollen für den Wissenschafts- und Gründerpark fallen. Das plant zumindest die Stadtverwaltung. Dagegen hat nicht nur die Butterberg-Bürgerinitiative Einwände.

Die Vorlage der Stadtverwaltung an den Naturschutzbeirat macht es deutlich: Mindestens sieben, höchstens elf Bäume der geschützten Sumpfeichenallee in Sankt Augustin zwischen der Arnold-Janssen-Straße und dem Weg zum Rhein-Gymnasium sollen fallen. Wegen der ursprünglich roten Pflastersteine nennen viele Sankt Augustiner die Straße auch den roten Weg.

Und auch die „Initiative für die naturnahe und schonende Bebauung des Butterbergs“ wehrt sich gegen diese Pläne. Sie vermutet, die Stadt wolle die Planungen am liebsten hinter den Kulissen schnell und diskret umsetzen, ohne dabei die selbst gesteckten Ziele der Bürgerbeteiligung und des Naturschutzes einzuhalten. Die Ausschuss-Sitzung im vergangenen Oktober sei die letzte gewesen, in der es um das Thema Butterberg ging.

Ausschuss will Bäume erhalten

In dieser Sitzung sprachen sich die Politiker aller Fraktionen für den Erhalt der Allee aus. Und nicht nur sie: Auch der Technische Beigeordnete der Stadt, Rainer Gleß, sagte an diesem Abend, die Baumallee sei ihm auch sehr wichtig – so steht es im Sitzungsprotokoll. Der Plan sei noch nicht in Stein gemeißelt und auch die Verhandlungen mit dem Rhein-Sieg-Kreis seien noch lange nicht abgeschlossen, heißt es darin weiter.