Planungen für Mendener Gärtnereigelände : Diskussion um Verkehrsplanung im geplanten Wohngebiet

Auf dem Gelände der alten Gärtnerei in Menden soll ein neues Baugebiet entstehen. Foto: Foto: Martina Welt

Sankt Augustin Zum dritten Mal fand eine Bürgerinformation zur Bebauung des Mendener Gärtnereigeländes statt. Es gab bei der Versammlung wenig Kritik an den Plänen, das zentrale Thema ist die Verkehrsplanung.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martina Welt

Die Atmosphäre war eine besondere in der Aula der Fritz-Bauer-Gesamtschule. Lediglich rund 50 Bürger durften an der Bürgerversammlung zur geplanten Bebauung auf dem ehemaligen Gärtnereigelände in Menden nach vorheriger Anmeldung teilnehmen. Die Stühle standen weit auseinander, und jeder musste während der gut zweistündigen Veranstaltung eine Maske tragen. Die Kritik an dem neuen Bauvorhaben auf dem Gelände der alten Gärtnerei Werner hielt sich an diesem Abend in Grenzen.

Es war das dritte Mal, dass die Verwaltung zu diesem Bebauungsplanverfahren die Bürger informierte. Vieles, was am Montagabend nochmals diskutiert wurde, war auch in der Vergangenheit schon Thema gewesen. Rede und Antwort standen Sankt Augustins Erster Beigeordneter Rainer Gleß, der Projektleiter des Investors Wohnkompanie, Stefan Nagel, und der Verkehrsplaner Arne Blase von der AB Stadtverkehr aus Bornheim.

Geplante Bebauung 189 Wohnungen sollen entstehen Geplant sind auf dem Gelände 13 Wohngebäude mit zwei oder drei Vollgeschossen und jeweils einem Staffelgeschoss. Sie bieten Raum für 189 Wohneinheiten. Fast unter der gesamten Bebauung gibt es Tiefgaragen mit insgesamt 190 Stellplätzen. Hinzu kommen aktuell 60 oberirdische Stellplätze. Zudem soll der Investor prüfen, wo immer es möglich ist im öffentlichen Raum zusätzliche Stellplätze zu schaffen. 15 Prozent der Wohnungen sind öffentlich gefördert. Ein Gebäude am Quartiersplatz wird seniorengerecht ausgebaut. Es gibt eine Kita mit sechs Gruppen. Das Viertel wird barrierefrei gestaltet, es wird ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept erstellt. Es soll einen Freiflächenplan sowie eine Vereinbarung zur Ausgestaltung der Spielplätze geben. Ein zentrales Blockheizkraftwerk und ein sogenannter Gasspitzenlastkessel sind geplant. Ergänzend sollen Photovoltaikanlagen die Stromversorgung für das Areal sicherstellen. Die Müllcontainer sollen möglichst unter die Erde versenkt werden. Eine Poststation soll den Lieferverkehr verringern. wt

Es ging in erster Linie um den Verkehr – sowohl den ruhenden als auch den fließenden. Die Bürger wollten zudem wissen, wie viele seniorengerechte Wohnungen es geben wird. Auch interessierte sie, ob die neue Straße durch das Baugebiet auch von Bussen angefahren werde und so den Busverkehr in der Burgstraße etwas entzerren könnte.

Fragen zum Bestand, zum Beispiel in der Mittelstraße, und den mit der Bebauung zunehmendem Verkehr machten deutlich, wo die Sorgen der Anwohner liegen. Eine Bürgerin führte etwa aus, dass die Mittelstraße zwischen der Burgstraße und der Kolpingstraße schon jetzt stark belastet sei. „Man kann während der Stoßzeiten schon jetzt nicht mehr die Straße überqueren“, sagte sie. Der Erste Beigeordnete Rainer Gleß versprach, sich diese Situation vor Ort anzusehen. „Es muss auch etwas für den Bestand getan werden“, sagte er, und wurde postwendend zum Kaffee eingeladen.

Lange debattierten die Bürger über die ihrer Meinung nach zu knapp bemessene Anzahl an Parkflächen vor der neuen sechsgruppigen Kindertagesstätte. Arne Blase, der Verkehrsplaner für dieses Projekt, erläuterte den Rechenweg hin zu den insgesamt 17 Stellplätzen an dieser Stelle. „Das ist schon sehr viel“, sagte er. Ein Bürger aus der Boschstraße befürchtete, dass dann möglicherweise die Eltern in die Boschstraße führen, am Wendehammer parkten und ihre Kinder von dort aus zur Kita brächten. „Wir werden nicht für 120 Kinder vor der Kita Hol- und Bringzonen unterbringen“, stellte Gleß klar. Das sei überhaupt nicht das Ziel hinter dem Mobilitätskonzept zum neuen Bauprojekt in Menden. Es sei durchaus zumutbar, einige hundert Meter zu Fuß zu laufen oder die Kinder mit dem Fahrrad in die Kita zu bringen. „Wir müssen allerdings differenzieren, ob es sich um Eltern aus Menden handelt, die in der Nähe wohnen, oder um Eltern aus anderen Ortsteilen, die auf dem Weg zur Arbeit ihre Kinder zur Kita fahren“, relativierte er.

Foto: Foto: Martina Welt Mit Abstand und Maske verfolgen rund 50 Bürger in der Aula der Gesamtschule die dritte Informationsveranstaltung zum neuen Baugebiet in Menden. zurück

weiter