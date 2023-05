Ämter im Rhein-Sieg-Kreis Zahl der Wohngeld-Anträge bis zu dreimal höher als sonst

Die Kommunen haben deutlich mehr Anträge für Wohngeld erhalten. In Sankt Augustin stieg die Anzahl der positiv beschiedenen Erstanträge im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 365 Prozent, sagte Stadtsprecher Benedikt Bungarten auf GA-Anfrage. Auch die Anzahl an Erstanträgen, die abgelehnt werden mussten, sei im Vergleich um etwa 215 Prozent gestiegen. „Da es sich beim Wohngeld um Leistungen handelt, die unmittelbar über den Landeshaushalt ausgezahlt werden, ist der städtische Haushalt hauptsächlich belastet durch zusätzliche Personalkosten und Kosten für zusätzlich benötigte Hard- und Software, die angefallen sind beziehungsweise auch langfristig anfallen werden“, so der Sprecher der Stadt.