Unterkunft in Sankt Augustin Wohnheim wird abgerissen, Container für Geflüchtete aufgebaut

Die Stadtverwaltung Sankt Augustin will das Übergangsheim „An der Ziegelei 11-15“, in dem zurzeit wohnungslose Männer untergebracht sind, abreißen. Dort soll stattdessen eine Container-Wohnanlage mit maximal 50 Plätzen für Familien entstehen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Das hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung vergangene Woche einstimmig beschlossen. Vom anfänglich geplanten Verfahren, die überplanmäßigen Haushaltsmittel im Hauptausschuss per Eilbeschluss bereitzustellen, war die Stadt abgekehrt. „Aus verfahrenstechnischen Gründen“, wie Stadtsprecher Benedikt Bungarten sagt.