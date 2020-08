40 Feuerwehrleute im Einsatz : Wohnmobil brannte auf A3 bei Sankt Augustin aus

Am Samstag brannte ein Wohnmobil in Sankt Augustin aus. Foto: Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Sankt Augustin Am Samstag brannte auf der A3 bei Sankt Augustin ein Wohnmobil aus. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Am Samstagmorgen brannte gegen 9.23 Uhr ein Wohnmobil auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt aus. Wie die Feuerwehr am Abend mitteilte, stand das Fahrzeug aus Solingen beim Eintreffen der Einsatzkräfte brennend auf dem Seitenstreifen kurz hinter dem Autobahnkreuz Bonn/Siegburg.