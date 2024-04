Feuer in Mehrfamilienhaus in Menden: Wohnung in Sankt Augustin nach Küchenbrand nicht mehr bewohnbar

Rund 100 Kräfte der Sankt Augustiner Feuerwehr sind am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Johannesstraße in Sankt Augustin-Menden ausgerückt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache war dort in der Küche der Wohnung im ersten Stock ein Feuer ausgebrochen.