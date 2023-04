Mainacht im Rhein-Sieg-Kreis Worauf beim Maibaumstellen zu achten ist

Birken in allen Größen gibt es beispielsweise beim Bundesforstbetrieb Rhein-Weser. Die Bäume stammen aus der Wahner Heide und werden am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr neben dem Kreisverkehr an der alten Kölner Straße in Troisdorf-Altenrath verkauft. Der Bundesforstbetrieb verkauft nach eigenen Angaben nur Bäume, die wegen ihres Standorts in den Anflugbereichen des Flughafens Köln/Bonn ohnehin gefällt werden müssten. Für jeden Kauf gibt es eine Quittung. Sie dient als Nachweis für den legalen Kauf des Maibaums. Der Bundesforstbetrieb rechnet mit großen Andrang: „Wegen der erwarteten großen Nachfrage und dementsprechendem Verkehrsaufkommen durch motorisierte Junggesellenvereine und andere begeisterte Anhänger des populären Maibaum-Brauchtums wird der Autoverkehr am Verkaufsort entsprechend gelenkt“, teilt er mit.