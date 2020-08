Sankt Augustin : Zeuge hindert betrunkenen Autofahrer an Weiterfahrt

Sankt Augustin Ein 66-jähriger Autofahrer aus Sankt Augustin wurde am Montag an der Weiterfahrt gehindert. Der Mann war alkoholisiert und hatte beinahe einen Radfahrer gerammt.

Ein alkoholisierter Autofahrer aus Sankt Augustin wurde am Montag gegen 17.40 Uhr an der Weiterfahrt gehindert. Der 66-Jährige hatte sein Auto an der Siegstraße abgestellt und war in Richtung einer Tankstelle gelaufen. Einem Zeugen fiel dabei die unsichere Gangart des Mannes auf. Als dieser zurück in sein Auto stieg und beim Ausparken beinahe einen vorbeifahrenden Radfahrer rammte, griff der Zeuge ein und stoppte die Weiterfahrt des 66-Jährigen.