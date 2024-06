Rückkehr aus den Hochwassergebieten Wasserretter aus der Region verbuchen den Einsatz unter Erfahrung sammeln

Von Enttäuschung keine Spur. Die insgesamt 70 Einsatzkräfte des Wasserrettungszuges des Deutschen Roten Kreuzen (DRK) Nordrhein sind von ihrem Einsatz in Bayern zurück. Am Mittwochabend erreichten sie den Sammelplatz in Sankt Augustin. Sie waren beim Hochwasser in Bayern nicht zum Einsatz gekommen. Seit Montag hatten sie in Landau an der Isar in Bereitschaft gestanden, um im Falle eines Deichbruchs schnell tätig werden zu können. Doch die Deiche hielten zum Glück. Wie Einsatzleiter Bernd Schreiber erläuterte, hatte das andauernde Hochwasser dazu geführt, dass die an sich guten Dämme langsam aufgeweicht sind, sodass man sich auf das Schlimmste hatte vorbereiten müssen.