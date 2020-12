Einsatz in Sankt Augustin : Zwei Leichtverletzte bei Pkw-Unfall in Bachgraben an der Alten Heerstraße

Symbolbild. Foto: dpa/Fabian Strauch

Sankt Augustin Die Rettungskräfte musste am ersten Weihnachtstag zwei leicht verletzte Pkw-Insassen in Sankt Augustin bergen und medizinisch versorgen. Die beiden waren mit ihrem Fahrzeug in einen Graben gefahren.



Am ersten Weihnachtstag gegen kurz nach 16 Uhr wurden die Rettungskräfte in Sankt Augustin von einem Passanten alarmiert. Er hatte einen Pkw in einem Bachgraben am Rande des Parkplatzes an der Alten Heerstraße entdeckt. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die 67-jährige Fahrerin aus Sankt Augustin und ihre 57-jährige Beifahrerin aus Bad Münstereifel geborgen und medizinisch versorgt.

Nach Polizeiaussagen hatte die Fahrerin ihren Pkw auf dem genannten Wanderparkplatz abgestellt. Aus noch nicht geklärten Gründen für die 67-Jährige das Fahrzeug in den angrenzenden Bachgraben.