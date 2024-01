Starker Rauch zog nach Hangelar Zwei Lkw brennen in Sankt Augustin komplett aus

Update | Sankt Augustin · In der Nacht auf Dienstag ist es am Ortsrand von Hangelar zu einem schweren Brand gekommen. Zwei LKW standen in Flammen. Der Rauch zog bis in den Ort hinein, weswegen die Feuerwehr die Bevölkerung per App warnte.

02.01.2024 , 16:19 Uhr

In Hangelar standen zwei Lkw in Flammen. Foto: Ulrich Felsmann





Gegen 1.17 Uhr wurde die Feuerwehr Sankt Augustin zu einem Brand im Heckenweg in Hangelar gerufen. Als sie eintraf, standen zwei Lkw bereits komplett in Flammen. Der Brand verursachte derartig starken Rauch, der vom Wind Richtung Hangelar getragen wurde, dass die Feuerwehr die Bevölkerung über die Warn-App Nina verständigte. Alle Einheiten der Sankt Augustiner Feuerwehr – insgesamt 86 Kräfte – waren vor Ort, um den Brand zu löschen. Gegen 3 Uhr morgens hatten sie das Feuer unter Kontrolle und gegen 4.45 Uhr war der Brand gelöscht. Kurz danach war der Einsatz vorerst beendet. Zwei Lkw brannten in der Nacht auf Dienstag komplett aus. Foto: Ulrich Felsmann Die Brandermittler der Polizei Siegburg ermitteln nun die Brandursache. Neben Polizei und Ordnungsamt muss auch die Untere Wasserbehörde den Brandort untersuchen, wie ein Pressesprecher der Sankt Augustiner Feuerwehr mitteilt. Da die Lkw auf einer nicht asphaltierten Freifläche standen, könnten Schadstoffe in den Boden eingedrungen sein. Die Lkw sind komplett ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Zeugen berichteten von einem lauten Knall, den sie vor Eintreffen der Feuerwehr gehört haben. Die Knall-Geräusche sollen sogar in Bonn-Hardtberg zu hören gewesen sein. Vermutlich sind sie auf geplatzte Reifen der Lkw zurückzuführen. Der Rauch hatte sich am Dienstagnachmittag gelegt, weswegen die Einsatzkräfte über die App Nina eine Entwarnung herausgegeben haben. Da die Lkw auf einer freien Fläche am Ortsrand Hangelars standen, war durch den Brand kein anderes Gebäude in Gefahr. Brandermittler der Polizei haben vor Ort erste Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Inbrandsetzung aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges wahrgenommen haben. Hinweise nimmt sie telefonisch unter 02241-5413321.

