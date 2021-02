Obdachlosigkeit : Schutz vor der eisigen Kälte in Siegburg

Siegburg Der Katholische Verein für soziale Dienste bietet Obdachlosen einen warmen Platz im Don-Bosco-Haus. Der Leiter hat einen ganz besonderen Wunsch.

Nicht mehr Probleme als sonst

Becker berichtet, dass die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung in den letzten frostigen Tagen deutlich zugenommen habe. „Immer wieder werden wir gefragt, was wir gebrauchen können“, so der Fachbereichsleiter, der noch einen Wunsch äußert: „Da wir natürlich nicht alle versteckten Plätze kennen, wo jemand im Freien lebt, bitten wir die Menschen, die Augen aufzuhalten und uns diese Plätze zu melden.“