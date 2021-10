SPD-Kreisparteitag in Troisdorf : Sebastian Hartmann bleibt Vorsitzender der SPD-Rhein-Sieg

Wiedergewählt: Sebastian Hartmann ist SPD-Kreisvorsitzender. Später werden auch seine Stellvertreter Tobias Leuning (l.) und Sara Zorlu in ihren Ämtern bestätigt. Foto: Dylan Cem Akalin

Rhein-Sieg-Kreis Der erfolgreiche Bundestagswahlkampf sorgte auf dem SPD-Kreisparteitag am Samstag im Bürgerhaus Troisdorf-Spich für ordentlich Selbstbewusstsein und Kampfeslust für die nächsten Landtagswahlen im Mai 2022. Sebastian Hartmann wurde von 104 der 125 Delegierten und damit mit 83,2 Prozent der Stimmen als Kreisvorsitzender wiedergewählt.

Super Stimmung bei der SPD. „Nach dem Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag ist man geradezu etwas euphorisch. Das hebt die Stimmung erheblich“, gab Gisela Becker lachend zu. Die 63-Jährige aus Lohmar war eine von 125 Delegierten, die am Samstag zum ersten Kreisparteitag seit drei Jahren zusammengekommen sind. Nach der langen Pandemie sei sie glücklich, sich wieder einmal von Angesicht zu Angesicht mit Parteifreundinnen und –freunden auszutauschen. „Man kann auch über den Bildschirm konferieren, aber die Gespräche in kleinen Gruppen gibt es da nicht.

So sah es auch Lena Marxmeier. Die 21-Jährige hat so manchen Juso-Genossen anderthalb Jahre nicht mehr gesehen. Spürt sie auch eine gewisse Euphorie? „Ich war am Sonntag erstmal erschrocken über das Ergebnis der AfD“, sagte sie. „Das darf nicht sein.“ Und was hält sie vom Kreisvorsitzenden? „Ich habe ein gutes Gefühl mit Sebastian Hartmann. Der weiß, was er tut“, sagte Marxmeier.

Die Zeiten haben sich geändert. Als Sebastian Hartmann 1999 zum ersten Mal in den Kreistag gewählt wurde, konnte die CDU im Rhein-Sieg-Kreis noch mit einer Mehrheit von 60 Prozent durchregieren. Das ist schon lange nicht mehr so. Mittlerweile arbeitet die CDU mit einer immens gestärkten grünen Kreistagsfraktion zusammen. Und der Abstand der SPD auch innerhalb der Kommunen zu den Christdemokraten wird immer kleiner, stellte Hartmann in seiner 18-minütigen Kandidatur-Rede fest. Immerhin habe die SPD bei den letzten Kommunalwahlen die CDU jedes Mal in die Stichwahl gezwungen und mit Hennef und Siegburg beispielsweise zwei CDU-Hochburgen für sich gewonnen und stelle dort mittlerweile die Bürgermeister.

Im Oktober 2005 war der Bornheimer zum ersten Mal in genau diesem Saal zum Kreisvorsitzenden der SPD Rhein-Sieg gewählt worden. Trotz seiner jüngsten Erfolge beim Bundestagswahlkampf gab sich Hartmann geradezu demütig, zeitweise gar emotional, aber stets kampflustig und engagiert. Es sei nicht selbstverständlich, sagte er, so viele Jahre die Verantwortung zu tragen und seit so vielen Jahren das Vertrauen seiner Genossinnen und Genossen zu bekommen. „Glaubt mir: Ich habe mich geprüft, ob ich noch mal antreten sollte. Man sagt ja, man soll gehen wenn’s am schönsten oder am schlimmsten ist“, sagte er. Hartmann will es noch mal wissen. Er machte keinen Hehl daraus, dass die Niederlage im Landesvorstand der SPD ihn getroffen hat. Aber, so betont er, die Solidarität der SPD Rhein-Sieg in diesen Zeiten habe ihn stark aufgebaut. Heftiger Applaus.

Solidarität mit Evonik-Arbeitern

Und dann zählt er die vermeintlichen Schwächen und Fehler der politischen Konkurrenz auf. Es sei ihm ein Rätsel, dass es immer noch keine kommunale Wohnungsbauinitiative gebe. Dass es keine bezahlbare Mobilität, beispielsweise mit einem Ein-Euro-Ticket, gebe, dass der Rhein-Sieg-Kreis zwar wirtschaftlich erfolgreich sei, aber es immer mehr Menschen gebe, die abgehängt würden. Im Wahlkampf hätten sich die Themen immer wieder um, Rente, Sorge vor der Zukunft und den Mangel an bezahlbarem Wohnraum gedreht. „Manche Debatte erscheint mir zu akademisch. Es gibt reale Sorgen, die reale Lösungen erfordern“, sagte er und rief seine Partei auf, sich gerade jetzt in den schwierigen Zeiten von Evonik solidarisch mit den 600 Beschäftigten zu erklären. Der Konzern will bekanntermaßen seinen Standort in Niederkassel aufgeben.

„Nichts kommt von selbst“, sagte er. Hartmann schwörte seine Genossinnen und Genossen auf einen harten Landtagswahlkampf ein. Beim Bundestagswahlkampf habe er bereits ordentlich Türklinken geputzt, sei von Haus zu Haus gegangen, habe sich morgens an den Bahnhaltestellen mit den Bürgerinnen und Bürgern unterhalten. Schon bei der Eröffnung des Parteitages hatte Hartmann auf die fünf neuen Landtagskandidaten der SPD hingewiesen und unter riesigem Applaus angekündigt, dass die SPD im Mai 22 alle Wahlkreise für sich gewinnen möchte. Seit Freitag stehen die SPD-Direktkandidaten für die fünf Wahlkreise fest: Sara Zorlu, 36, aus Eitorf, Charlotte Echterhoff, 36, aus Sankt Augustin, Anna Peters, 35, aus Bornheim, Denis Waldästl, 34, aus Sankt Augustin und Oliver Schmidt, 49, aus Siegburg wollen im Mai in der Düsseldorfer Landtag ziehen. Hartmann: „Ich möchte mir mit euch die Hacken ablaufen.“

Stellvertreter wiedergewählt

Am Schluss bat er um die Stimmen und „ein ehrliches Ergebnis“. Dem heftigen Applaus nach hätte Hartmann eigentlich sein Ergebnis von 2018 wiederholen müssen. Da bekam er einen klaren Vertrauensbeweis von 96 Prozent der Delegierten. Diesmal sind es „nur“ 83,2 Prozent.

Wiedergewählt wurden auch seine bisherigen Stellvertreter. Tobias Leuning, 36, aus Swisttal erhielt an diesem Tag mit 98,2 Prozent der Stimmen das beste Ergebnis des neuen Vorstands, Sara Zorlu, 36, aus Eitorf mit 60,4 Prozent der Stimmen das schlechteste. Susanne Meinel kandidierte als Kassiererin für Nicole Berka, die als Bürgermeisterin der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid als Beisitzerin kandidierte. Meinel erhielt 105 von 118 Stimmen (88,9 Prozent). Gisela Becker erhielt 112 Stimmen und damit 94,9 Prozent der Stimmen. Außerdem wurden Beisitzer Mario Dahm, Bürgermeister von Hennef, Stefan Rosemann, Bürgermeister von Siegburg, sowie Katja Ruiters aus Much, Nils Suchetzki aus Königswinter und Denis Waldästl.

In seinem Rechenschaftsbericht stellte Hartmann, der erneut mit einem Mandat in den Bundestag gezogen ist, die Arbeit der Berliner SPD in den Vordergrund. Er erwähnte das Kurzarbeitergeld, milliardenschwere Hilfspakete für Unternehmen, Soloselbstständige und Familien, ein Konjunkturprogramm „auf Rekordniveau“, auch die Einführung der Grundrente, des Mindestlohns und andere Dinge, die die SPD durchgesetzt habe.

Verbesserungen vor Ort

Auch kommunal hätten die Menschen von der Arbeit der SPD profitiert, sagte er. So bezahle der Bund beispielsweise 1,76 Millionen Euro für die Sanierung des Hallenbades in der Sportschule Hennef, für die Dreifachsporthalle Meiersheide weitere 537.000 Euro , 1,6 Millionen Euro für die Sanierung des Sportparks in Selhof in Bad Honnef, und für den Neubau des Hallenbades in Königswinter gebe der Bund 2,5 Millionen Euro. Hartmann: „Der Bund sorgt für konkrete Verbesserungen vor Ort.“

Kritik äußerte Hartmann am Krisenmanagement in der Corona-Pandemie. „Die Lücken unseres Bevölkerungsschutzsystems wurden schonungslos offen gelegt, zum Beispiel bei der Bevorratung von Schutzmaterial, bei der digitalen Ausstattung unserer Gesundheitsämter oder bei der oft undurchsichtigen und widersprüchlichen Krisenkoordination und –kommunikation“, sagte er. Hartmann, der Berichterstatter der SPD Bundestagsfraktionen für Zivil und Katastrophenschutz ist, sagte, eine zentrale Forderung sei, dass der Bund mehr Kompetenzen bräuchte. Eine Reform des Bevölkerungsschutzes sei von Nöten: „Bei Krisen, die mehrere Bundesländer betreffen, sind wir auf ein umfassendes Bild angewiesen, dabei sollte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn eine zentrale Koordinierungsfunktion übernehmen.“ Dafür sei eine Verfassungsänderung nötig.