Messe für Senioren Leichter alt werden in Niederkassel

Verschiedene Experte greifen in Fachvorträgen Themen auf, die für das Älterwerden relevant werden. Die SEG befasst sich etwa mit dem Wohnen in Niederkassel im Allgemeinen, bei der Wohnberatung der Arbeiterwohlfahrt Bonn/Rhein-Sieg (Awo) geht es hingegen konkret um das eigene Zuhause. Die Awo-Berater zeigen auf, wie man auch im Alter und mit einer Behinderung weiter in der gewohnten Umgebung wohnen kann.

Wie eine 24-Stunden-Betreuung für Senioren in den eigenen vier Wänden aussehen kann, erklärt die „Betreuungswelt Michael Kupzig“. Für mehr Wachsamkeit gegenüber Kriminellen will die Polizei Bonn mit ihrer Aufklärung über aktuelle Maschen des Telefonbetrugs sensibilisieren. Ein weiterer Vortrag der Kreissparkasse Köln befasst sich mit dem Erben und Vererben. Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) erläutert, wie wichtig gesunde Ernährung im Alter ist.