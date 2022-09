Erzieherische Maßnahme statt Strafe : 19-Jähriger wegen Körperverletzung an seiner 15-jährigen Freundin vor Gericht

Siegburg 19-Jähriger steht wegen Bedrohung seiner ehemaligen Freundin und vorsätzlicher Körperverletzung an ihr vor Gericht.

Mit der Auflage, ein soziales Kompetenztraining als erzieherische Maßnahme nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG) zu absolvieren, endete für einen 19-Jährigen ein Verfahren vor dem Siegburger Amtsgericht. Richterin Kristin Stilz wandte damit Jugendstrafrecht an, während die Staatsanwaltschaft eine Geldstrafe in Höhe von 50 Tagessätzen zu je 40 Euro nach Erwachsenenstrafrecht gefordert hatte. Der Angeklagte musste sich wegen Beleidigung, vorsätzlicher Körperverletzung und Bedrohung vor der Jugendrichterin verantworten.

Der 19-Jährige soll im Mai 2022 seiner damaligen Lebensgefährtin auf der Fahrt zu einem Nagelstudio in Troisdorf gedroht haben, sie dürfe sich die Nägel nicht von einem männlichen Mitarbeiter machen lassen. In diesem Zusammenhang soll er sie als „Schlampe“ und „Nutte“ bezeichnet, später auf der Rückfahrt ihren Kopf gegen das Armaturenbrett gestoßen und ihr angedroht haben, sie zu überfahren, wenn sie aussteige. Die Körperverletzung und Bedrohung stritt der junge Mann als „frei erfunden und erlogen“ ab, die Beleidigungen räumte er dagegen ein, betonte aber, die seien wechselseitig gewesen. An das, was er gesagt haben soll, konnte er sich nicht mehr erinnern, wohl aber an das, was seine Freundin ihm gegenüber geäußert hatte. Das nahmen ihm weder Staatsanwalt noch Richterin ab.