Sternfahrt in Siegburg : Landwirte wollen mit Traktor-Konvoi Hoffnung spenden

Siegburg Landwirte haben in der Region mit einer hoffnungsspendenden Aktion in der Weihnachtszeit für Aufsehen gesorgt: Bei einer Sternfahrt mit geschmückten Trecker waren sie unter anderem bei der Kinderklinik in Siegburg zu Gast.



Weiterleiten Drucken Von Thomas Heinemann

Mit Trecker-Konvois haben dutzende Landwirte am Samstag eine Aktion zugunsten von Flutopfern im Ahrtal gestartet. Rund 150 Landwirte aus der Region wollten den Flutopfern im Ahrtal nach Angaben des Vereins „Land sichert Versorgung NRW“ bei einer Sternfahrt „Einen Funken Hoffnung“ spenden, so das Motto. Bei der Aktion sind unter anderem mehrere Dutzend dekorierte und beleuchtete Traktoren an der Kinderklinik in Siegburg vorgefahren. Geschmückt waren die Gefährte mit Tannenbäumen, Schildern und Lichterketten. Auch Musik und Nikolausmützen fehlten nicht.

