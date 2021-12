Gastronomie und Weihnachtsmarkt : Ordnungsamt Siegburg kontrolliert im Rahmen der Coronaschutzverordnung

Siegburg Das Siegburger Ordnungsamt hat am Freitag eine Kontrollaktion im Rahmen der Coronaschutzverordnung durchgeführt. Kontrolliert wurden vier Restaurants und stichprobenartig der „Weihnachtsmarkt“ am Kaufhof.

2000 Euro habe er in das Gerät investiert, das seines Wissens in der gesamten Region einzig bei ihm im Einsatz sei, so Bagaric. „Aber das war es uns wert, denn schließlich wollen wir alle irgendwann aus der Pandemie rauskommen“, erklärte er. Gleichzeitig kündigte er an, nach dem Pandemieende eine große Party zu feiern, „zu der ganz Siegburg eingeladen ist.“ Diesbezüglich habe er auch schon die Brauerei mit ins Boot geholt, verriet der Sion-Geschäftsführer.