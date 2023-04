Tag der Arbeit in Siegburg Kundgebung und Familienfest am 1. Mai

Auch die in Deutschland lang anhaltende Fachkräftediskussion werde Thema der Kundgebung sein, heißt es. Ralf Kutzner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und diesjähriger Hauptredner der Maikundgebung, betont vor allem die Bedeutung der Tarifbindung für Arbeitnehmer. Fachkräftesicherung ohne gute Arbeitsbedingungen funktioniere einfach nicht, so Kutzner. Die große Bedeutung der Gewerkschaften macht er an den jüngsten Tarifabschlüssen in der Metall- , Elektro- und Chemieindustrie sowie bei der Post fest. Auch in diesen Bereichen hätten sich Arbeitgeber zu lange vor Tarifbindung gedrückt.