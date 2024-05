Kundgebung in Siegburg Am 1. Mai rufen die Redner zum Schutz der Demokratie auf

Das Motto zum Tag der Arbeit am 1. Mai lautet in diesem Jahr „mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit“. Rund 1500 Besucherinnen und Besucher folgten dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbunds in der Region Köln-Bonn zu einer Kundgebung mit anschließendem Familienfest auf den Markt in Siegburg. Tobias Agreiter, DGB NRW, eröffnete die Kundgebung und betonte, wie wichtig das Motto sei, das die Kernelemente der gewerkschaftlichen Tarifpolitik benenne und darüber hinaus auch gelte, um zum Beispiel Probleme wie steigende Kosten, den Mangel an bezahlbarem Wohnraum oder fehlende Kitaplätze lösen zu können.