Kurt Gigler ist mit 107 Jahren gestorben Trauer um den ältesten Siegburger

Seit 1955 lebte er in seinem Haus an der Ludwigstraße, wo er das nachbarschaftliche Umfeld genoss und an Festen und Feiern in seinem Stadtteil Zange gerne teilnahm. Mit leuchtenden Augen erinnerte er sich bis zuletzt gerne an die große Feier seines 100. Geburtstages zurück, bei der er die „komplette Nachbarschaft“, Freunde und Familie in den großen Saal des damaligen Kaldauer Hofs einlud. Nach einem Sturz im Alter von 101 Jahren lebte er seit 2018 im Seniorenzentrum Am Hohen Ufer und freute sich dort über die Besuche aus der Nachbarschaft, der Familie und seiner beiden Urenkel. Er schätzte sich glücklich, dass sein Enkel André Demant sich als Arzt auch um seine gesundheitlichen Belange kümmern konnte.