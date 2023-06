Siegburg 17-Jähriger fährt mit gestohlenem Auto durch Zäune und Vorgärten

Siegburg · In Siegburg hat am Wochenende ein Jugendlicher Zäune und Vorgärten beschädigt. Der 17-Jährige soll mit einem Auto unterwegs gewesen sein, was er gefunden hat.

13.06.2023, 14:04 Uhr

Am Sonntagmorgen war ein 17-Jähriger aus Much auf der Uhlrather Sraße in Siegburg unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und für größere Zerstörung sorgte. Wie die Polizei mitteilt, kam der Jugendliche, der noch keinen Führerschein hat, von der Fahrbahn ab. Im Anschluss durchbrach der 17-Jährige mehrere Holzzäune und fuhr durch einen Vorgarten. Zurück auf der Fahrbahn verlor der 17-Jährige erneut die Kontrolle scherte nach rechts aus. Erneut beschädigte er einen Zaun, fuhr durch eine Hecke und kam mit seinem Opel von der Straße ab. Am Ende prallte der 17-Jährige gegen einen geparkten Ford. Der Opel prallte am Ende gegen einen geparkten Ford. Foto: Polizei Rhein-Sieg-Kreis Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Gegenüber der Polizei gab der Mucher an, keine gültige Fahrerlaubnis zu besitzen und das Fahrzeug gefunden zu haben. Da sich der 17-Jährige zunächst vom Unfallort entfernte, später aber zurückkehrte, ermittelt die Polizei auch wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sind die weiteren Punkte, warum sich der junge Mann aus Much verantworten muss. Da der Tatverdächtige angab, mit zwei Freunden unterwegs gewesen zu sein, wurden weitere Strafanzeigen wegen des Verdachts der gemeinschaftlich begangenen Straftaten gefertigt. Weil an dem Opel gestohlene Kennzeichen angebracht waren, wird nun auch ermittelt, ob die tatverdächtigen Jugendlichen auch für den Kennzeichendiebstahl verantwortlich sind. Die Erziehungsberechtigten der Minderjährigen wurden informiert.

