Landschaftsumlage gesenkt 17 Millionen werden an die Kommunen im Rhein-Sieg-Kreis verteilt

„Wir geben diese Summe vollständig an die Kommunen weiter und halten damit unser Versprechen, alles zu tun, um deren finanzielle Lage zu verbessern“, sagt Christian Koch, der Vorsitzende der FDP-Kreistagsfraktion zu dem plötzlichen Geldsegen für die Kommunen. „Die geringere Landschaftsumlage direkt an die Städte und Gemeinden auszuzahlen ist ein wichtiges Signal in Zeiten angespannter Kassen“, sagt auch SPD-Fraktionsvorsitzender Denis Waldästl. Trotzdem sei es nur ein kleiner Tropfen in die leeren kommunalen Kassen. Eine nachhaltige Finanzierung der Kommunen müsse dringend erfolgen, so Waldästl. Kita- und OGS-Beiträge und die Grundsteuern dürften nicht weiter steigen.