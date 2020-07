Zusammenstoß an A3-Auffahrt : 20-Jährige bei Unfall mit Lkw in Siegburg verletzt

20-Jährige bei Unfall mit Lkw in Siegburg verletzt

Zusammenstoß an A3-Auffahrt

Siegburg/Lohmar An der Kreuzung der A3-Anschlussstelle zwischen Siegburg und Lohmar sind am Dienstagmittag ein Pkw und ein Lastwagen frontal zusammengestoßen. Eine 20-Jährige wurde verletzt, die Kreuzung wurde teilweise gesperrt.

Bei einem Unfall auf der B484 zwischen Siegburg und Lohmar ist am Dienstagmittag eine 20-jährige Autofahrerin verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Wagen an der Kreuzung an der A3-Anschlussstelle Lohmar frontal mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilt.