Geständnis vor Siegburger Amtsgericht : 21-Jähriger erhält Jugendstrafe für Drogenhandel

Siegburg Der junge Mann gesteht vor Gericht eine Tat aus dem Jahr 2019. Damals hatten Polizisten verschiedene Drogen bei ihm gefunden.

Es war ein wenig wie im Kabarett: Der Anwalt rennt raus mit seinem Mandanten, kommt wieder herein, und wenig später läuft er wieder mit dem Mandanten hinaus. Der Angeklagte, ein in diesem Jahr 21 Jahre alt werdender Mann, räumte die Tat mit einigen Einschränkungen kurz darauf vor dem Siegburger Amtsgericht ein.

Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, am 29. Oktober 2019 in einer berufsbildenden Schule im Rhein-Sieg-Kreis einen „schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln“ betrieben zu haben. Die Polizeibeamten hatten bei ihm 17,2 Gramm Marihuana, 7,2 Gramm Haschisch und ein paar andere Sachen sichergestellt. Richterin Alice Weismann mahnte dann auch zu einem zügigen Eingeständnis, was durchaus als strafmildernd gelte.