Amtsgericht Siegburg stellt Verfahren ein : 22-Jähriger verletzt anderen im Streit mit Messer

Siegburg Nachdem ein zunächst verbaler Streit in Sankt Augustin eskaliert ist, verletzte ein 22-Jähriger einen Kontrahenten am Unterkiefer mit einem Messer. Das Amtsgericht stellte das Verfahren gegen ihn ein.

Großes Glück hatte ein 22-Jähriger gestern vor dem Amtsgericht Siegburg. Nach knapp zweistündigen Zeugen-Vernehmungen stellte Richter Herbert Prümper das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen eine Zahlung von 1500 Euro Schmerzensgeld an den Geschädigten ein. Der Auszubildende war angklagt, weil er im Februar 2021 im Verlauf eines verbalen Streits auf einer Straße in Sankt Augustin ein Messer gezogen und einem anderen 22-Jährigen einen Schnitt am Unterkiefer zugefügt haben soll.